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Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил о кольце нестабильности вокруг России и Белоруссии

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Richard Drew/Reuters

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа», что вокруг России и Белоруссии сформировалось кольцо нестабильности. Об этом сообщает ТАСС.

«Фактически Россию и Белоруссию окружают неким кольцом нестабильности с запада и юга. Эта ситуация напрямую угрожает нашей стабильности и безопасности и поэтому должна серьезно приниматься в расчет странами — членами СБ ООН при реализации своего мандата в соответствии с Уставом ООН», — сказал он.

Заседание провела Россия, обсуждались нарушения прав национальных меньшинств Украины и стран Прибалтики, о которых рассказали представители гражданского общества этих государств. Выступления участников, представлявших западные страны, были посвящены действиям РФ на границе с Украиной.

В конце встречи делегаты Запада предупредили Москву о «масштабных последствиях» и «суровой цене» в случае агрессии против Киева. Так, зампостпреда США при ООН Ричард Миллс пообещал Украине поддержку в защите территориальной целостности.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Воздержались 49 государств, против выступили США и Украина.

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