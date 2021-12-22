В парламенте Белоруссии назначение Грызлова послом РФ назвали «ответом скептикам»

В Палате представителей Национального собрания Белоруссии поддержали кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России и в республике. В белорусском парламенте уверены, что это назначение обратит на себя внимание Запада, сказал «Газете.Ru» зампред комиссии по международным делам Олег Гайдукевич.

«На это решение обратит внимание Запад и весь мир, потому что Грызлов — это человек, который имеет политический вес не только в России, но и во всем мире. Это говорит о значимости нашего союза», — отметил он.

По его словам, назначение Грызлова послом России в Белоруссии — это показатель стратегической важности союза двух республик.

«Это, кстати, ответ всем скептикам, которые говорят, что интеграция не идет вперед: она идет вперед. Мы очень прагматично избегаем ошибок Евросоюза, но строим по-настоящему союзное государство, при котором укрепляется государственность и Белоруссии, и России», — добавил белорусский парламентарий.

Ранее стало известно, что пост посла России в Белоруссии может занять Борис Грызлов.