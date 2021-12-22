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Россия призывает США вернуть деньги в Афганистан

Зампостпреда в ООН Евстигнеева заявила, что США необходимо разморозить активы Афганистана

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Global Look Press

Россия призывает США и другие страны Запада разморозить финансовые активы Афганистана и вернуть деньги в страну. Об этом заявила на заседании СБ ООН заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, ее слова приводит РИА «Новости».

«Без разморозки активов Афганистану не выбраться из сложившегося кризиса. Призываем США и других западных доноров вернуть денежные средства в страну, дальнейшее промедление грозит большей дестабилизацией, большими жертвами, ростом миграции, террористической активности и наркотического производства», — подчеркнула она.

Ранее представители радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) заявили, что будут приветствовать активность бизнесменов, инвесторов и предпринимателей из России в Афганистане.

В настоящее время «Талибан» имеет доступ лишь к 0,1% госрезервов [из $9,4 млрд], поскольку их значительная часть заморожена США. Талибы неоднократно обращались к Соединенным Штатам с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако в Белом доме заявили, что решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи афганскому государству и размораживании его активов в иностранных банках будут приниматься на основании дальнейших действий радикалов.

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