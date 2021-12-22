В ЛДПР назвали подаренные Рашкину рога «ответом на хамство» депутатов левых партий

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов рассказал «Газете.Ru», зачем лидер ЛДПР Владимир Жириновский подарил депутату от КПРФ Валерию Рашкину книгу «Все о животных» и рога.

«Это идея транслируется зоозащитниками, которые возмущены всем происходящим, связанным с ложью депутата Рашкина. Все миролюбивые подарки, которые сегодня подарил на заседании Госдумы Владимир Вольфович — это напоминание о том, что нам нужно беречь нашу природу. С другой стороны, это ответ на те хамские действия, которые зачастую определенные представители левых партий проводят в зале заседания Госдумы», — пояснил Чернышов.

Депутат от ЛДПР отказался раскрывать, чьи рога пытались подарить Рашкину и где их приобрели представители партии. Чернышов также выразил уверенность, что «рогатый» подарок, который так и не принял Рашкин, не долго будет подпирать стены в коридоре Госдумы.

«Их никто не выбросит. Я уверен, что есть люди, которые с большим удовольствием приютят эти рога у себя дома», — добавил Чернышов.

Депутаты ЛДПР сделали подарок коллеге из КПРФ Валерию Рашкину сразу после окончания последнего в этом году заседания Госдумы. Они попытались подарить коллеге рога, а в ответ лишь услышали фразу «С наступающим Новым годом», сообщил Life.ru. До этого лидер ЛДПР Владимир подарил Рашкину книгу «Все о животных».

В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области. В багажнике его автомобиля была обнаружена туша убитого лося. Сначала парламентарий отрицал причастность к гибели животного и говорил, что нашел тушу в лесу, однако позднее опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве животного.