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В ЛДПР назвали подаренные Рашкину рога «ответом на хамство» депутатов левых партий

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов рассказал «Газете.Ru», зачем лидер ЛДПР Владимир Жириновский подарил депутату от КПРФ Валерию Рашкину книгу «Все о животных» и рога.

«Это идея транслируется зоозащитниками, которые возмущены всем происходящим, связанным с ложью депутата Рашкина. Все миролюбивые подарки, которые сегодня подарил на заседании Госдумы Владимир Вольфович — это напоминание о том, что нам нужно беречь нашу природу. С другой стороны, это ответ на те хамские действия, которые зачастую определенные представители левых партий проводят в зале заседания Госдумы», — пояснил Чернышов.

Депутат от ЛДПР отказался раскрывать, чьи рога пытались подарить Рашкину и где их приобрели представители партии. Чернышов также выразил уверенность, что «рогатый» подарок, который так и не принял Рашкин, не долго будет подпирать стены в коридоре Госдумы.

«Их никто не выбросит. Я уверен, что есть люди, которые с большим удовольствием приютят эти рога у себя дома», — добавил Чернышов.

Депутаты ЛДПР сделали подарок коллеге из КПРФ Валерию Рашкину сразу после окончания последнего в этом году заседания Госдумы. Они попытались подарить коллеге рога, а в ответ лишь услышали фразу «С наступающим Новым годом», сообщил Life.ru. До этого лидер ЛДПР Владимир подарил Рашкину книгу «Все о животных».

В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области. В багажнике его автомобиля была обнаружена туша убитого лося. Сначала парламентарий отрицал причастность к гибели животного и говорил, что нашел тушу в лесу, однако позднее опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве животного.

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