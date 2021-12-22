WSJ: Белый дом раздражен позицией Шольца по «Северному потоку — 2»

Берлин может стать очередным «больным местом» Вашингтона из-за позиции нового канцлера Германии Олафа Шольца, который отказывается рассматривать газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) как политический проект, пишет газета The Wall Street Journal.

Как обратил внимание автор публикации Бретт Форрест, этот проект становится потенциальным рычагом давления для Соединенных Штатов, которые стремятся удержать Россию от «возможного вторжения» на Украину.

Форрест отметил, что Шольц не собирается политизировать частный экономический проект, как это делает Вашингтон. Вместе с тем журналист напомнил о заявлении главы МИД Германии Анналены Бербок, по словам которой, запуск газопровода будет невозможен в случае обострения ситуации в Донбассе.

В ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза Шольц заявил, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» совершенно нет политики.

Позже в The Washington Post утверждали, что газопровод «Северный поток — 2» стал головной болью для канцлера Шольца.