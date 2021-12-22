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В 2021 году на Украину не пустили рекордное число россиян

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Inna Varenytsia/AP

В 2021 году на Украину по разным причинам не пропустили рекордное количество граждан России — 6,6 тыс., передает «Обозреватель».

«Поскольку Россия является агрессором, то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6,6 тыс. гражданам РФ. В прошлом году — 2,8 тыс.», — рассказал спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что в пунктах пропуска усилен контроль за выявлением лиц, которые могут представлять угрозу Украине. В стране Россию считают страной-агрессором из-за ее якобы участия в конфликте в Донбассе и присоединения Крыма, но в Москве неоднократно отвергали все обвинения подобного рода.

Как обратил внимание Демченко, россиян не пропускают на Украину в том числе из-за того, что до этого они посещали Крым или Донбасс.

«Эти территории — неотъемлемая часть Украины, на которые распространяется действие Конституции и законов Украины. Потому Государственной пограничной службой проводится постоянная работа по выявлению лиц, незаконно посещавших АР Крым или отдельные районы Донецкой и Луганской областей», — сказал Демченко.

Более того, ездивших в эти регионы россиян могут не только не пустить на Украину, но и подвергнуть административному или уголовному наказанию.

Ранее сообщалось, что Украина укрепляет границу с Россией противотранспортными рвами.

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