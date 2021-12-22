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Украина укрепляет границу с Россией противотранспортными рвами

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Inna Varenytsia/AP

Сотрудники пограничной службы Украины укрепят участки границы с Россией в районе Сумской области противотранспортными рвами. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что к работе приступила комплексная механизированная инженерная группа. Используя спецтехнику, эксперты прокапывают ров и насыпают вал в дополнение к существующим инженерным препятствиям на «наиболее угрожающих направлениях».

В украинском ведомстве отметили, что обычно инженеры прекращают обустраивать границу с наступлением зимы, однако в связи с нынешними «вызовами безопасности на госгранице» ее укрепление продолжается.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.

При этом накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

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