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Покусавшая охрану Байдена собака передана друзьям президента

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The White House

Пес президента США Джо Байдена Мейджор, который не смог привыкнуть к жизни в Белом доме, подарен друзьям семьи Байденов. Об этом сообщила официальный представитель супруги президента Джилл Майкл ЛаРоса в интервью Hill.

«После консультаций с дрессировщиками, специалистами по поведению животных и ветеринарами, семья президента решила последовать рекомендации всех экспертов о том, что безопаснее всего для Мейджора будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи», — сказал ЛаРоса.

По его словам, питомца передали другим людям не из-за какого-то происшествия, такое решение было принято после нескольких месяцев «размышлений в кругу семьи» и обсуждения с экспертами.

В марте стало известно, что Мейджор покусал сотрудников президентской охраны.

Ранее сообщалось, что в семье президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден появился щенок немецкой овчарки. Питомец получил кличку Коммандер.

Любимая немецкая овчарка Байденов, Шамп, умерла в июне в возрасте 13 лет. Другая их немецкая овчарка по имени Мейджор, живет в основном в Уилмингтоне, штат Делавэр. Это связано с тем, что она вела себя агрессивно по отношению к сотрудникам Белого дома.

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