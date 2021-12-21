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Главу НАТО назвали «дешевой гнилой марионеткой Вашингтона», «плюющей в глаза Кремлю»

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Global Look Press

Поль Крэг Робертс, ранее занимавший пост заместителя министра финансов США по экономической политике, написал статью на своем персональном сайте, в которой выразил свое отношение к НАТО и Кремлю.

Он назвал главу НАТО Йенса Столтенберга «дешевой гнилой марионеткой Вашингтона», которая «плюнула в глаза Кремлю своим ответом» на требования России по гарантиям безопасности и «послала его к черту».

В своем материале, Робертс поинтересовался, будут ли в Кремле и дальше делать вид, что не услышали такого заявления.

Робертс считает, что в этой ситуации Кремль в тупике, куда его завел свой «проамериканский интеллектуальный класс», а также «оплаченные ЦРУ» протестно настроенные граждане.

Робертс считает, что Москве надо было решать эти вопросы сразу после введения войск в Сирию. Он указал, что именно тогда Запад, решивший снять правительство Башара Асада, был шокирован тем, что этот план провалился.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США подготовят список российских действий, которые вредят западным интересам и ценностям. Вашингтон сделает это в ответ на требования Москвы, которая ранее передала США и НАТО свои предложения по безопасности в Европе. Прайс отметил, что пока российские предложения не развеяли опасения США.

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