Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Партия Порошенко объявила Зеленского «ничтожеством» из-за дела о госизмене 02:59
Источник: функционер «ПСЖ» покинул клуб ради работы... 02:50
МЧС не получало данных с датчиков геолокации шахтеров... 02:50
Российский футболист рассказал о съемках с Бекхэмом 02:42
Мутко: цены на жилье в 2022 году войдут в нормальный цикл 02:39
Тренер рассказал об интересе к российскому игроку со стороны «Реала» 02:33
Россиян предупредили об опасности ношения коротких брюк в холода 02:29
Байден завел новую собаку 02:21
Футбольный агент заявил, что Черчесов может возглавить сборную Венгрии 02:17
«Омикрон» стал доминантным штаммом в США 02:12

Российских чиновников научат понятно изъясняться

В Счетной палате задумали научить чиновников писать понятным языком

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Счетная палата разработала и опубликовала на обучающие материалы для государственных служащих, желающих писать сложные документы простым понятным языком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Главная цель обучающего курса – развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчетов Счетной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов», — говорится в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что Материалы разбиты на три тематические группы: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста», «Визуальный контент». Каждая группа состоит из цикла видеоуроков и презентаций к ним. В общей сложности курс насчитывает 24 видео, суммарная продолжительность которых равняется четырем часам.

Согласно сообщению, разработанный в 2021 году за 1,375 млн рублей курс пользуется популярностью среди сотрудников контрольно-счетных органов. Это и послужило причиной размещения материалов в открытом доступе.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности самым большим вызовом для российской экономики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть