Российских чиновников научат понятно изъясняться

Счетная палата разработала и опубликовала на обучающие материалы для государственных служащих, желающих писать сложные документы простым понятным языком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Главная цель обучающего курса – развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчетов Счетной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов», — говорится в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что Материалы разбиты на три тематические группы: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста», «Визуальный контент». Каждая группа состоит из цикла видеоуроков и презентаций к ним. В общей сложности курс насчитывает 24 видео, суммарная продолжительность которых равняется четырем часам.

Согласно сообщению, разработанный в 2021 году за 1,375 млн рублей курс пользуется популярностью среди сотрудников контрольно-счетных органов. Это и послужило причиной размещения материалов в открытом доступе.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности самым большим вызовом для российской экономики.