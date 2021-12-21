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В США заявили о готовности к контактам с Россией через Совет РФ-НАТО и ОБСЕ

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РИА «Новости»

Вашингтон готов контактировать с Москвой через разнообразные площадки, такие как Совет Россия-НАТО и ОБСЕ, а также в двустороннем формате. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Совета нацбезопасности США.

«Салливан сообщил, что США готовы к дипломатическим контактам через многие каналы. Речь может идти, в частности, о двусторонних контактах, о Совете Россия-НАТО, об ОБСЕ», — говорится в заявлении совета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах между помощником главы государства Юрием Ушаковым и его американским коллегой, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне. Обсуждение носило деловой и прагматичный характер», — заявил Песков.

Накануне в российском МИД пожаловались на нежелание США и НАТО работать вместе с Россией в сфере безопасности.

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