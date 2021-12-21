В Абхазии начались столкновения у здания парламента

В столице Абхазии протестующие устроили беспорядки у парламента, слышна стрельба, сообщают местные Telegram-каналы.

Как сообщается, митингующие пытаются перевернуть автобусы, которыми власти оградили правительственные здания накануне митинга недовольных граждан.

Люди собрались на площади, прилегающей к комплексу зданий правительства в 14:00 (мск), после митинга делегация от оппозиции направилась на переговоры к президенту страны Аслану Бжания, но тот отказался выйти на площадь к людям и вести переговоры с одним из лидеров оппозиционеров, бывшим мэром Сухума Каном Кварчия.

Участники протестной акции недовольны работой органов исполнительной власти, обострившейся криминогенной ситуацией, состоянием дел в энергетике, экономике и других сферах.

Накануне президент республики призвал жителей не приходить на акцию протеста и пообещал, что правоохранительные органы будут пресекать нарушение закона.

Оппозиция, в свою очередь, обратилась с призывом прийти на митинг и «выразить честно и открыто свое отношение к проводимой антинародной политике действующей власти во главе с президентом».

В последние месяцы в Абхазии произошло несколько инцидентов со стрельбой, в том числе с участием депутатов местного парламента. Из-за проблем с электричеством в стране были введены веерные отключения, накануне митинга стало известно, что власти страны договорились с Россией организовать переток электроэнергии.