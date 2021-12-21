Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Медведев рассказал о недоработанном миграционном законодательстве в России 18:18
Макрон провел телефонный разговор с Путиным 18:12
Менеджер избитого фигуриста рассказала о его состоянии 18:10
Астрономы впервые обнаружили магнитное поле экзопланеты 18:07
Цена на газ в Европе впервые превысила $2100 за кубометр 18:05
Поджигатель гипермаркета в Томске устроил пожар, потому что ему «надоело... 18:02
Чемпион ОИ Мишин обвинил Софью Великую в звездной болезни 17:59
Ростовского священника, подозреваемого в растлении детей, отстранили от служения 17:59
Стая собак спасла младенца, оставленного на улице 17:58
Депутат Леонов посоветовал недовольным Москвой «отъехать» в Рязань и Тулу 17:54

В Абхазии начались столкновения у здания парламента

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
respublicaabh/Telegram

В столице Абхазии протестующие устроили беспорядки у парламента, слышна стрельба, сообщают местные Telegram-каналы.

Как сообщается, митингующие пытаются перевернуть автобусы, которыми власти оградили правительственные здания накануне митинга недовольных граждан.

Люди собрались на площади, прилегающей к комплексу зданий правительства в 14:00 (мск), после митинга делегация от оппозиции направилась на переговоры к президенту страны Аслану Бжания, но тот отказался выйти на площадь к людям и вести переговоры с одним из лидеров оппозиционеров, бывшим мэром Сухума Каном Кварчия.

Участники протестной акции недовольны работой органов исполнительной власти, обострившейся криминогенной ситуацией, состоянием дел в энергетике, экономике и других сферах.

Накануне президент республики призвал жителей не приходить на акцию протеста и пообещал, что правоохранительные органы будут пресекать нарушение закона.

Оппозиция, в свою очередь, обратилась с призывом прийти на митинг и «выразить честно и открыто свое отношение к проводимой антинародной политике действующей власти во главе с президентом».

В последние месяцы в Абхазии произошло несколько инцидентов со стрельбой, в том числе с участием депутатов местного парламента. Из-за проблем с электричеством в стране были введены веерные отключения, накануне митинга стало известно, что власти страны договорились с Россией организовать переток электроэнергии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть