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В новом созыве парламента Гонконга будет всего один оппозиционный депутат

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Global Times/YouTube

В результате выборов в законодательный орган Гонконга — Законодательный совет — 89 из 90 мест заняли проправительственные политики. Единственным независимым депутатом стал Тик Чи-Юэн, глава политической партии «Третья сторона». Об этом сообщает The Guardian.

20 депутатов были избраны по мажоритарным округам, 30 — по «функциональным округам» (основанным на профессиональных группах, представляющих разные слои экономики Гонконга), а 40 — избранным ранее Комитетом выборщиков из 1500 человек, многие представители которого напрямую назначаются Пекином.

Тик Чи-Юэн был в числе четырех кандидатов, не имевших поддержки Пекина на выборах, но стал единственным, кому удалось пройти в Совет. Начав свою карьеру в оппозиционной Демократической партии, он вышел из нее, после чего основал новую партию умеренной оппозиции «Третья сторона». Партия не поддержала протестное движение в Гонконге и выставляла своих кандидатов против других представителей оппозиции. Тем не менее, Тик заявлял свое недовольство тем, что начиная с 2020 года в рамках «Закона о национальной безопасности» муниципальных чиновников и местных депутатов обязали приносить присягу верности КНР.

До этого Тик Чи-Юэн оказался единственным из 1500 человек независимым членом Комитета выборщиков Гонконга.

Парламентские выборы в Гонконге в 2021 году стали первыми после массовых протестов, охвативших страну в 2019-м, пандемии COVID-19 и введения политики «Патриоты правят Гонконгом» в 2020 году, в рамках которой были существенно ограничены гражданские права и свободы в регионе.

Выборы прошли при рекордно низкой явке в 30%. При этом многие члены городской оппозиции уехали из страны или в их отношении возбуждено уголовное дело, в связи с чем большинство не поддерживающих истеблишмент политических сил объявило о бойкоте выборов.

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