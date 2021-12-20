Победителя на выборах в Пакистане случайно застрелили

В Пакистане молодой политик скончался вскоре после победы на выборах в сельский совет в районе Суризай. Как передает SAMAA TV, мужчина по имени Мохаммад Закрия Хан Сандей выиграл выборы на место генерального советника местного сельсовета.

По информации телеканала, вместе с ним победу одержали еще несколько политиков из того же округа. Отпраздновать победу политики решили вместе, устроив «праздничную стрельбу». В итоге одна из шальных пуль попала в Хан Сандея, в результате полученных травм мужчина скончался. При этом SAMAA TV отдельно отмечает, что полиция находилась рядом с местом «праздничной стрельбы», но не предприняла никаких мер.

Ранее сообщалось, что на выборах в местный совет в селе Бихар, находящемся в индийском округе Джамуи, победил политик, который умер за две недели до голосования. О казусе стало известно во время церемонии, на которой представители избиркома и местных властей вручали победителям официальные удостоверения о результатах голосования.