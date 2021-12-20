В партии Порошенко рассказали, когда он вернется на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернется в страну после того, как завершит международные встречи и короткий отпуск. Об этом в ходе брифинга сообщил глава избирательного штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов, сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы Украины подозревают бывшего президента страны Петра Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. По словам начальника управления главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Данные действия СБУ расценивает как «подрывную деятельность против Украины, что является одной из форм госизмены».

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации».

На прошлой неделе Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Вскоре стало известно, что Порошенко прибыл в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем.