Россия высылает двух немецких дипломатов в качестве ответной меры

Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина, сообщили в пресс-службе российского МИД.

В связи с этим в российский МИД 20 декабря был вызван посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«Послу ФРГ было сообщено об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем», — сообщили в ведомстве.

Ранее Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поэтому посол России был вызван в немецкое Министерство иностранных дел, где ему было объявлено, что два сотрудника российской дипмиссии «объявляются нежелательными лицами».

Бербок добавила, что в связи с этим диалог с Москвой усложнится. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Москва все еще готова на диалог с Берлином после высылки дипломатов.