Зеленский объявил о необходимости превентивных санкций в адрес Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимы «мощные превентивные меры» в отношении России, чтобы она не задумывалась об эскалации конфликтов в мире. Об этом он сказал во время совместного брифинга с главами Литвы и Польши, сообщает РИА «Новости».

«Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть [размещено] ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть <...> серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — подчеркнул Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что у альянса нет планов по размещению ядерного оружия в других странах.

Зеленский объявил президентам Польши и Литвы, что Украина готова к мирному урегулированию в Донбассе и проведению встречи в «нормандском формате».