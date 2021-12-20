Экс-глава офиса Зеленского Богдан заявил о серьезных изменениях во внешности президента

Бывший руководитель офиса президента Украины, политик Андрей Богдан рассказал в интервью журналистке Наталье Влащенко, что Владимир Зеленский внешне очень сильно изменился. Интервью опубликовано на ее авторском канале в YouTube.

Богдан в ходе беседы прокомментировал слухи об употреблении президентом наркотических веществ. Он отметил, что когда два года назад возглавлял офис главы государства, Зеленский не прибегал к их использованию. Однако Богдан отметил, что изменения во внешности украинского лидера дают основания полагать, что сейчас ситуация изменилась.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает: он слова вспоминает. Скорость речи имеет большое значение. Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим своим словом. У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает», — объяснил Богдан.

Ранее артист «Квартала 95» Юрий Великий заявил, что Зеленский — очень ранимый человек, которому запрещали читать Facebook и смотреть YouTube.

А до этого пользователи Instagram обсуждали седину в волосах Зеленского.