В МИД отказались комментировать сообщения СМИ о поручении Байдена по РФ и Украине

Заместитель министра иностранных дел России не стал комментировать сообщение телеканала CNN о том, что американский лидер Джо Байден поручил своему офису в течение четыре недель предотвратить «вторжение» России на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь нечего обеспечивать... Если у администрации нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься, но я обычно не комментирую то, что я не видел, а тем более не комментирую сообщения Си-эн-эн», — сказал дипломат.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден дал своей администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого вторжения России на Украину.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.