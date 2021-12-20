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В России объяснили нежелание США бороться с героизацией нацизма

МИД РФ: США не приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма из-за русофобских настроений

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев рассказал о причинах, по которым США и Украина стали единственными, кто голосовал против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дипломат подчеркнул, что впервые такая резолюция была внесена на рассмотрение в 2005 году и с тех пор никуда «не ушла».

«Если позицию Украины можно объяснить русофобскими настроениями, то что касается США, они в качестве основной причины ссылались на то, что в этой резолюции закреплены положения, которые расходятся с их подходами к вопросу о свободе слова», — рассказал Лукьянцев.

Он добавил, что резолюция выстроена в рамках положений международного права, договоров в области прав человека, которые говорят о том, что свобода слова не является абсолютной. Право на свободу выражения мнения, право на мирные собрания могут ограничиваться по определенным основаниям.

Ранее 130 стран Генассамблеи ООН проголосовали за российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Воздержались 49 государств. Против выступили США и Украина.

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