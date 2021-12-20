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В Китае рассказали о будущем отношений с Россией

МИД КНР: дружба Китая с Россией не ослабнет ни при каких обстоятельствах

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Petar Kujundzic/Reuters

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене. Об этом сообщает ТАСС.

«Вне зависимости от того, какие изменения будут происходить в мире, китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой», — рассказал китайский дипломат.

Он добавил, что Пекин намерен поддерживать с Москвой равноправные взаимовыгодные отношения, совместными усилиями защищать глобальные мир и стабильность. Ван И напомнил, что всеобъемлющее партнерство между Китаем и РФ успешно выдержало многочисленные испытания.

По словам дипломата, КНР и Россия являются классическим образцом формирования взаимодоверительных отношений между великими державами.

Ранее вице-президент Шанхайского Центра стратегических и международных исследований, эксперт клуба «Валдай» Нельсон Вонг рассказал «Газете.RU», как далеко может зайти дружба Москвы и Пекина, почему противостояние США и Китая существует лишь в головах в Вашингтоне, в чем выражается американский позор в вопросе Тайваня и как нестандартные подходы могут помочь Центральной Азии.

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