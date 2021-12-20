La Jornada: агрессивная политика США приведет к третьей мировой войне

Безответственная внешняя политика США подталкивает мир к третьей мировой войне. Об этом пишет профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada.

«По части внешней политики в глаза бросается безответственное отношение США к взвешиванию рисков начала третьей мировой войны и откладывание решений по контролю за выбросом парниковых газов, повышающих температуру на нашей планете», — пишет Саксе-Фернандес.

По его словам, американские политические лидеры ведут себя высокомерно, пренебрегают чувством такта в многополярном мире, а также отвергают принцип государственного суверенитета, действующую в ООН. Автор считает, что агрессивное поведение НАТО и США угрожает существованию всего человечества.

Автор добавил, что американцы ведут такую опасную внешнюю политику на фоне биоклиматической и капиталистической катастрофы.

Ранее сообщалось, что американские генералы в отставке Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон опасаются, что после президентских выборов в 2024 году в США может разгореться гражданская война.