Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-министр Милованов заявил, что инвесторы начали выводить деньги с Украины 07:09
В ХМАО отец выстрелил в полуторагодовалого сына 06:56
Экс-нападающий «Спартака» поддержал молодого голкипера команды 06:52
В Минобороны показали работу санитаров спецназа 06:51
В Китае рассказали о будущем отношений с Россией 06:42
Распад СССР стал для США неожиданностью 06:33
Рогозин: подтверждена посадка космического корабля с экипажем 06:26
Президент Казахстана Токаев уволил министра здравоохранения Алексея Цоя 06:25
Овечкин закончил матч против «Лос-Анджелеса» с коэффициентом полезности «-2» 06:23
Найден фактор, из-за которого Украина не сможет вступить в НАТО 06:20

La Jornada: агрессивная политика США приведет к третьей мировой войне

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Безответственная внешняя политика США подталкивает мир к третьей мировой войне. Об этом пишет профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada.

«По части внешней политики в глаза бросается безответственное отношение США к взвешиванию рисков начала третьей мировой войны и откладывание решений по контролю за выбросом парниковых газов, повышающих температуру на нашей планете», — пишет Саксе-Фернандес.

По его словам, американские политические лидеры ведут себя высокомерно, пренебрегают чувством такта в многополярном мире, а также отвергают принцип государственного суверенитета, действующую в ООН. Автор считает, что агрессивное поведение НАТО и США угрожает существованию всего человечества.

Автор добавил, что американцы ведут такую опасную внешнюю политику на фоне биоклиматической и капиталистической катастрофы.

Ранее сообщалось, что американские генералы в отставке Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон опасаются, что после президентских выборов в 2024 году в США может разгореться гражданская война.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть