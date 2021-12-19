Киевляне провели акцию против Зеленского с раздачей конфет

Акция протеста прошла в Киеве — активисты выступили против действующей власти Украины, в частности, обвинили президента Владимира Зеленского в бездействии. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Участники собрались на Пешеходно-велосипедном мосту. Акцию приурочили к Дню Святого Николая и провели с раздачей конфет — сладости получили дети, которые проходили рядом с шествием или гуляли в центре.

По данным издания, участники акции обвинили в предательстве тех, кто два с половиной года назад клялся «превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах».

В ноябре рейтинг Зеленского достиг самого низкого показателя с момента его вступления в должность.

Большинство украинцев также не считают своего действующего президента гарантом свободы слова.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В мае 2021 года года Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Он не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.