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CNN: Байден приказал предотвратить «вторжение» России на Украину

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Global Look Press

Президент США Джо Байден дал своей администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого вторжения России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам источника телеканала, разрабатываемые Вашингтоном санкции на случай возможных военных действий являются «подавляющими и немедленными» и смогут нанести значительные издержки российской экономике и ее финансовой системе в целом.

Некоторые собеседники CNN заявили, что нынешняя администрация все равно совершает ошибки, а Москва не воспринимает угрозы США всерьез. Среди критиков — генерал Бен Ходжес, который ранее являлся командующим европейской армии США (LANDCOM), который раскритиковал заявление Байдена о том, что Вашингтон не собирается отправлять на Украину свои силы.

«Я согласен, что сейчас не время для военных действий США. Но зачем это публично объявлять? Это выглядело как уступка, после чего Кремль только увеличил свои требования», — сказал он.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

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