В Петербурге произошел пожар на комбинате детского питания

Пожар произошел на комбинате детского питания в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал РЕН ТВ

Пожар произошел в здании ФГУП «Комбинат детского питания и пищевых концентратов», расположенного на Московском проспекте, 114. По информации источника, огонь распространился на 30 кв. м. Сотрудников эвакуируют. На видео, опубликованном РЕН ТВ, видно, как из окон третьего этажа здания идет дым. На месте находятся сотрудники МЧС и полицейские.

Источник также сообщил, что при тушении огня из окна второго этажа здания выпал пожарный, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось о пожаре на строящемся корвете на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Как уточнили экстренные службы, пожару был присвоен высший ранг сложности, при его тушении пострадало несколько пожарных. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч.1 ст. 216 УК России).