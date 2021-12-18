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В МИД Латвии назвали условия для вступления Украины в НАТО

Замглавы МИД Латвии Вилумсонс: Украина вступит в НАТО, когда это будет полезно альянсу

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Заместитель главы министерства иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс назвал условия, при которых Украина сможет вступить в Европейский союз и НАТО. Об этом он сказал в интервью украинскому агентству Liga.net.

«Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены ЕС и НАТО коллективно согласятся, что: первое — Украина готова присоединиться; второе — это принесет пользу организациям», — подчеркнул политик.

По его словам, это точка пока не достигнута, однако вина лежит не на Украине.

«Вы делаете хороший прогресс во всех реформах, но есть всеобщая усталость, особенно в ЕС, относительно принятия нового члена после больших раундов расширения», — сказал он Вилумсонс.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва требует от НАТО отозвать решение о принятии в будущем Грузии и Украины в свой состав.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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