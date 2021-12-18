В США испугались удара России по американскому ВМФ

Россия благодаря последним достижениям в области новейших оружейных технологий в случае войны может разгромить авианосную ударную группу ВМФ США, называемую по-другому «ковчегом демократии». Такое мнение выразил журналист Марк Эпископос в статье для National Interest.

Обозреватель отметил, что Россия всегда была сухопутной державой, где военно-морской флот используется в основном для защиты границ страны, в то время как США требуется сильный флот для противостояния в глобальном масштабе.

По словам Эпикопоса, у России нет собственной авианосной ударной группы, однако она прекрасно понимает, какой урон может нанести американская АУГ. В качестве главного оружия РФ против ударной группы журналист назвал новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».

Ранее National Interest опубликовал статью, в которой говорится, что у России есть основания опасаться вторжения НАТО.