Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В информационной системе ГИБДД произошел сбой 12:05
Проводников рассказал, что может заставить его провести бой в ММА 12:03
В Челябинской области солдат зашил себе рот 12:01
Диетолог назвала влияющие на уровень антител к коронавирусу вещества 11:58
Мякяряйнен отреагировала на решение IBU лишить ее титула чемпионки 11:51
Появилось видео с места ДТП в Ярославской области 11:46
В России выявлено 27 434 случая заражения коронавирусом за сутки 11:43
МИД пригрозил отодвинуть «границы допустимого» в ответ на действия НАТО 11:35
Украина и США обсудили шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины 11:34
Российский боксер признался, почему завидует своему следующему сопернику 11:32

В США испугались удара России по американскому ВМФ

NI: российская ракета «Циркон» может уничтожить авианосную ударную группу ВМФ США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Россия благодаря последним достижениям в области новейших оружейных технологий в случае войны может разгромить авианосную ударную группу ВМФ США, называемую по-другому «ковчегом демократии». Такое мнение выразил журналист Марк Эпископос в статье для National Interest.

Обозреватель отметил, что Россия всегда была сухопутной державой, где военно-морской флот используется в основном для защиты границ страны, в то время как США требуется сильный флот для противостояния в глобальном масштабе.

По словам Эпикопоса, у России нет собственной авианосной ударной группы, однако она прекрасно понимает, какой урон может нанести американская АУГ. В качестве главного оружия РФ против ударной группы журналист назвал новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».

Ранее National Interest опубликовал статью, в которой говорится, что у России есть основания опасаться вторжения НАТО.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть