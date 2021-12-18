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Посол Антонов заявил, что США нарушили красные линии по Украине

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за «красные линии» ее национальных интересов. Об этом в интервью американскому еженедельнику Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что обвинения в адрес России в «агрессивных планах» по отношению к соседнему государству являются «абсолютно безосновательной пропагандой».

«Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность. Мы никому не угрожаем», — сказал Антонов.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев не будет считаться с мнением Москвы насчет вступления в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу France 5 назвал «худшим сценарием» вариант вступления Украины в НАТО. В таком случае, подчеркнул он, Россия примет меры «по обеспечению собственной безопасности».

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