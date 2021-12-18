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Депутат Рады Кива: США тайно дали согласие России на присоединение Крыма в 2014 году

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

США «тайно согласились» на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, заявил в интервью Telegraf депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — сказал он.

По словам парламентария, приведя к власти в Киеве подконтрольные США силы, Вашингтон не смог не считаться с позицией Москвы, которая имела свои стратегические задачи в регионе.

Кива добавил, что именно из-за российско-американских договоренностей врио президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска с территории Крыма.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая в своей статье для американского журнала The National Interest написала, что Украина отказалась от Крыма из-за большого желания стать членом Евросоюза.

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