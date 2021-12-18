В Раде рассказали, где может скрыться Порошенко после попытки органов вручить ему повестку

Бывший президент Украины Петр Порошенко может попробовать скрыться в России после того, как Государственное бюро расследований страны попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса и Луганской народной республики. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Порошенко, похоже, прочел мой пост на Facebook и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» — написал Кузьмин.

В партии «Европейская солидарность» утверждают, что Порошенко отбыл в «заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу». При этом по данным украинских СМИ, экс-президент Украины приобрел билет на самолет в Стамбул 17 декабря в 19:13 — через 15 минут после появления в прессе информации о планах вручить ему повестку по делу о поставке угля.

Ранее сообщалось, что Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение в торговле углем с Луганской и Донецкой народными республиками (ДНР и ЛНР). По этому же делу проходят экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Последний находится под домашним арестом по делу, в котором он подозревается в государственной измене.