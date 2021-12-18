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На Украине нардеп набросился на главу Минздрава за кулисами ток-шоу

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич за кулисами ток-шоу «Право на власть» оторвал несколько пуговиц с пиджака министра здравоохранения Виктора Ляшко. Об этом журналист Роман Скрыпин рассказал в своем видеоблоге.

По его словам, инцидент произошел за кулисами политического ток-шоу, эфир которого был в четверг, 16 декабря. Скрыпин вспоминает, что Шуфрич после съемок вел себя дерзко и «набросился с кулаками» на Ляшко. Случившееся не должно было попасть в эфир, и депутат об этом знал об этом.

«И тут уже не до смеха, потому что это происходило не в эфире, не ради шоу, он набросился на Ляшко и оторвал пуговицы ему с пиджака. Поведение Нестора Шуфрича странное», — сказал Скрыпин.

Журналист напомнил, чтом Шуфрич неоднократно был участником потасовок, в том числе в Раде, но в последнее время притих.

Ранее Шуфрич призвал главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного «не трусить и ехать на танке на Красную площадь».

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