Замглавреда RT Белкина назвала абсурдными обвинения со стороны Германии

Заместитель главного редактора Анна Белкина заявила, что претензии немецкого медиарегулятора к RT необоснованны, потому что предъявлены не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, хоть и производящей контент для канала, но не осуществляющей телевещание. Об этом она рассказала РИА «Новости».

По ее словам, у RT DE есть все соответствующие лицензии, полученные по немецким законам.

«У телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия на вещание была получена в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении», - добавила она.

Утром 16 декабря холдинг Утром 16 декабря холдинг Russia Today (RT) объявил о запуске нового новостного круглосуточного телеканала RT Deutsch (RT auf Sendung), который будет вещать на немецком языке. В программу войдут новости, ток-шоу и документальные фильмы. Студии находятся в Москве и Берлине. (RT) объявил о запуске нового новостного круглосуточного телеканала RT Deutsch (RT auf Sendung), который будет вещать на немецком языке. В программу войдут новости, ток-шоу и документальные фильмы. Студии находятся в Москве и Берлине.

В этот же день видеохостинг YouTube заблокировал новый немецкий канал Russia Today — RT auf Sendung. В Google, владеющей Youtube, рассказали, что решение о блокировке немецкоязычных ресурсов RT было принято еще в сентябре — и новых каналов это тоже касается. Представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что никакой другой реакции ожидать и не приходилось.