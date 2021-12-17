Байден снова назвал Харрис президентом

Президент США Джо Байден вновь обратился к вице-президенту Камале Харрис, назвав ее президентом. Видео с обращением американского президента публикует RT.

На видео слышно, как американский лидер называет вице-президента «президентом Харрис».

Ранее Байден снова забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео с речью американского президента на церемонии вручения медалей почета военным США опубликовано в Twitter. Произнося благодарственную речь, Байден долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.

До этого Байден в ходе обращения к нации перепутал название нового штамма коронавируса, называя его «омникрон» вместо «омикрон». На фрагментах из речи американского лидера видно, как он настойчиво называет новую мутацию «омникроном».

Также президент США чуть не уснул на заседании климатического саммита в Глазго. Американский лидер несколько раз закрывал глаза, но ему на помощь пришел один из сотрудников аппарата, подошедший к президенту с вопросом.