Житель Днепропетровска проник на придомовой участок Поклонской в Крыму

В Крыму полицейские задержали на участке, прилегающем к дому чрезвычайного и уполномоченного посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, 58-летнего украинца Владимира Ворону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дом располагается в селе Краснолесье Симферопольского района. Полицейских вызвали сотрудники Федеральной службы охраны.

Задержанный оказался жителем Днепропетровска. Ворон не объяснил, как попал на участок, принадлежащий Поклонской, и зачем это сделал. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее украинское бюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск. «Хоть одно разумное решение», — прокомментировала она отказ, отметив, что ее преследуют по политическим мотивам, что запрещено уставом Интерпола.

До этого Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Поклонской.