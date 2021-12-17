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Песков о Путине и Байдене: они не друзья

В Кремле рассказали, на чем строятся отношения Путина и Байдена

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Александр Земляниченко/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и США Джо Байден не являются друзьями, их отношения носят не дружественный, но взаимоуважительный характер. Об этом он заявил в интервью RTVI.

«Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья. Они все-таки еще не так много общались», — уточнил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Владимир Путин одинаково комфортно себя чувствует при общении с разными мировыми лидерами. Обоим президентам, считает представитель Кремля, «говорить комфортно».

«Они доводят друг до друга позицию, говорят о проблеме и дают четкий ответ: да или нет», — отметил Песков.

Ранее, 7 декабря, состоялась вторая встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, переговоры прошли в онлайн-формате. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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