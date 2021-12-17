Байден снова забыл имя главы Пентагона

Президент США Джо Байден снова забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео с речью американского президента на церемонии вручения медалей почета военным США опубликовано в Twitter.

Произнося благодарственную речь, Байден долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.

«Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра… министра… министра Остина», — сказал он.

Ранее Байден в ходе обращения к нации перепутал название нового штамма коронавируса, называя его «омникрон» вместо «омикрон».

На фрагментах из речи американского лидера видно, как он настойчиво называет новую мутацию «омникроном».

До этого президент США чуть не уснул на заседании климатического саммита в Глазго. Американский лидер несколько раз закрывал глаза, но ему на помощь пришел один из сотрудников аппарата, подошедший к президенту с вопросом.