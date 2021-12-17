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На Украине предсказали уничтожение страны из-за одной проблемы

Экс-министр Украины заявил, что страну ожидает распад из-за политики действующего руководства

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Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страну ожидает распад из-за политики действующего руководства. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, из-за того, что все государственные должности назначает лично президент Зеленский, государство идет «к тотальному уничтожению». Также в стране есть «коррупция и разрушение», которые нельзя оправдать «плохим выполнением указаний не совсем компетентного президента».

Ранее на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин выразил мнение, что Украину старательно превращают в проект «анти-Россия». Страна начала представлять из себя озлобленное, постоянно просящее государство, добавил российский представитель.

Генассамблея 16 ноября приняла украинскую резолюцию, посвященную положению в области прав человека в Крыму и Севастополе. В документе есть обвинения в адрес России. Ее обвиняют в нарушении прав крымчан, включая крымских татар, и осуждают отказ Москвы соблюдать на полуострове законодательство Украины.

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