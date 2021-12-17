Рябков не исключил, что Запад попытается спровоцировать Украину

Россия не исключает, что страны Запада могут спровоцировать Украину на необдуманные и опасные действия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что те, кто постоянно эту тему разогревает, движимы противоположным желанием не избежать конфликта, а именно «разогреть» ситуацию и спровоцировать в том числе власти в Киеве на необдуманные и опасные действия. Это вполне возможно», — сказал дипломат в ходе брифинга.

Ранее Рябков заявил, что Россия требует от НАТО отмены решения о принятии в будущем Грузии и Украины в свой состав.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью греческому телеканалу ANT1, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины.