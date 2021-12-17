Экс-адвокат Трампа подал на него в суд

Экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на него и американское федеральное правительство. Об этом сообщает газета New York Daily News.

Коэна приговорили к трем годам тюрьмы в декабре 2018 года. Он признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний и в том, что был посредником при «выплатах за молчание», производимых Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. Летом 2020 года его отправили под домашний арест в связи с пандемией коронавируса. Из-за того, что он начал появляться в общественных местах, адвоката вернули в тюрьму, но позднее снова выпустили.

По данным New York Daily News, в иске Коэна указано, что его возвращение в тюрьму было связано с его книгой о Трампе. Адвокат требует возмещения убытков от экс-президента и американского правительства.

На своей странице в Twitter Коэн написал, что планирует подать иск против правительства США, Трампа, экс-генпрокурора Уильяма Барра за его «неконституционное возвращение обратно в (тюрьму) Отисвилл на основании (его) отказа отступить от конституционного права на Первую поправку».

Книга Коэна «Предатель: Реальная история Майкла Коэна» появилась на американских книжных полках в сентябре 2020 года. В книге в том числе говорилось о том, что Трамп завидовал своему предшественнику Бараку Обаме. Также адвокат упоминал, что Трамп жульничал на выборах президента в 2016 году при содействии со стороны России.