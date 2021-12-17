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В МИД России назвали глупостью заявления о продаже оружия талибам*

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Reuters

Москва не собирается продавать оружие новым властям Афганистана, и все разговоры об этом – «глупость абсолютная». Такую позицию высказал в интервью РИА «Новости» спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Талибам (организация запрещена в России) не нужно никакое оружие, у них его хватает. Там оружия американцы оставили столько, что на две страны хватит. Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали», — пояснил представитель МИД РФ.

Он пояснил, что проданные талибами американские вооружения могут попасть в руки террористических группировок «разных мастей от Европы до Африки», и это приведет к «большой беде».

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что афганское ответвление террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) является одним из ключевых факторов дестабилизации обстановки в Афганистане и несет угрозу приграничным странам Центральной Азии. Он отметил, что рост количества террористических атак с использованием смертников указывает на то, что у группировки есть людские ресурсы. По словам дипломата, крайне важна эффективная имплементация резолюций СБ ООН по санкционному режиму в отношении террористических группировок. Речь идет об «Исламском государстве» и «Аль-Каиде» (организация запрещена в России).

Ученый-социолог, президент «Фонда защиты национальных ценностей» Максим Шугалей полагает, что талибы при создании армии вполне могут обратиться за помощью к России, «поскольку у них ощущается острая нехватка соответствующих специалистов». Недавно, впервые после падения бывшего правительства Афганистана, Военно-воздушные силы страны провели маневры в северной провинции Балх. Известно, что в учениях новых были задействованы Ми-17 и MD-530F. Именно эта военная техника предоставлялась США бывшим властям страны.

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