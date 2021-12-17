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Республиканская партия требует от главы Twitter остановить «пропаганду» Китая

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Конгрессмены-республиканцы из обоих палат американского парламента выступили с совместным заявлением к новому главе Twitter Парагу Агравалу, в котором потребовали запретить доступ властям Китая к возможностям вести пропаганду в социальных сетях, сообщает Reuters.

«Сегодня Коммунистическая партия Китая использует Twitter, заблокированную в Китае платформу, для распространения своей дезинформации по всему миру о мирных продемократических протестах в Гонконге, происхождении COVID-19, продолжающемся геноциде в Синьцзяне и исчезновении спортсменов», — указано в сообщении.

Обращение подписали 13 членов палаты представителей и один сенатор.

Ранее пропавшая китайская теннисистка выложила свежие снимки в соцсетях.

Пэн Шуай опубликовала в соцсети Weibo пост, в котором заявила, что бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли принуждал ее к интимной связи. По ее словам, такие отношения продолжались до недавнего времени.

Позднее пост спортсменки был удален. Теперь в соцсети заблокированы имена Пэн и Гаоли, а поисковый запрос не выдает результаты по слову «теннис».

17 ноября государственное телевидение Китая CGTN сообщило, что спортсменка отправила электронное письмо главе WTA и опровергла информацию об обвинениях в адрес бывшего вице-премьера Китая.

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