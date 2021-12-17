Россия решила проблемы энергоснабжения Крыма

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что все проблемы с энергетическим обеспечением Крыма, сообщает ТАСС.

«В ответ на энергетическую блокаду Крыма Украиной в 2015 году были оперативно налажены временные схемы электроснабжения полуострова: завезены сотни мобильных генераторов повышенной мощности, создан «энергомост» — через Керченский пролив с Кубани проложены энергокабели и парный магистральный газопровод. К настоящему времени проблема энергоснабжения Крыма успешно решена», — заявил Кузьмин.

Кроме того он заявил, что Россия продолжает решать проблему водоснабжения полуострова.

«После преступного введения Киевом в 2014 году водной блокады Крыма путем перекрытия Северо-Крымского канала в центре приоритетного внимания оказался вопрос безопасности водоснабжения полуострова <...> До конца года планируется завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов», — пояснил Кузьмин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увеличении количества учений в Черном море.