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На Украине заявили об ударе в спину со стороны Запада и НАТО

Политолог Корнийчук заявил, что страны Европы и США ударили Украине в спину

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Global Look Press

Киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук рассказал об «ударе в спину» от Европы и США. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

«Наши западные партнеры нас настолько боятся, что запускают «Северный поток — 2». А вообще мы должны быть спокойны. Нас же Байден спас, после разговора с (президентом Украины Владимиром) Зеленским никто на нас нападать не будет», — сыронизировал Корнийчук.

Он добавил, что Зеленский подменяет понятия, утверждая, что НАТО будет с Киевом в случае гипотетического конфликта. На деле же Североатлантический альянс просто проводит рутинные учения с ВСУ еще со времен второго президента Украины Леонида Кучмы.

Политолог отметил, что это не означает, что Украину кто-то планирует принимать в Североатлантический альянс или то, что их войска буду защищать страну.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский спрашивал у генерального секретаря НАТО Столтенберга, когда страна войдет в Североатлантический альянс.

По словам дипомата, генсек не назвал главе Украины конкретный год, когда государство станет членом объединения.

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