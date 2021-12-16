Протест в ЕС помешал Тихановской представить Белоруссию в «Восточном партнерстве»

В Евросоюзе рассматривали возможность приглашения лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской на саммит «Восточного партнерства» в качестве представителя народа Белоруссии, заявил евродепутат Андрюс Кубилюс, пишет «Европейская правда». По его словам, в итоге этого не произошло из-за сопротивления ряда стран ЕС.

«Мы продвигали идею, чтобы Тихановскую пригласили на саммит — или на «пустой стул» Беларуси, или в другом формате, потому что она, по нашему мнению, является легитимным представителем Беларуси. Но у институтов ЕС и некоторых стран-членов — другая позиция», — пояснил евродепутат.

По его словам, эта идея появилась из-за того, что решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке работы Минска в «Восточном партнерстве» якобы ничего не значит, поскольку сам глава государства не является «легитимным лидером» — эту точку зрения Запад продвигает с прошлого года, отказываясь признавать переизбрание Лукашенко.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель провел встречу с Тихановской перед началом саммита «Восточного партнерства».