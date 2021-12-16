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В США рассказали о «преимуществах» от вторжения России в Европу

American Thinker: ценности России спасли бы Европу от самоуничтожения

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Американский политолог Селвин Дьюк считает, что ценности России положительно повлияли бы на Европу, которая уничтожает себя политикой мультикультурализма и «чуждыми ценностями», в том числе однополыми браками. Об этом он написал в статье для издания American Thinker.

Автор статьи отмечает, что Запад в настоящее время переживает «моральное устаревание». По словам политолога, Россия, напротив, придерживается «здорового национализма» и отвергает чуждые ей ценности. Дьюк предположил, что «вторжение» России в Европу скорее положительно скажется на последней и подчеркнул, что американцам не стоит «проливать кровь» для предотвращения такого сценария.

«Если Запад когда-нибудь и вступит в сражение с Россией, возможно, и даже весьма вероятно, что на этот раз Медведь будет иметь Бога на своей стороне», — заключил автор.

Ранее сообщалось, что психологи из США и России провели сравнительное исследование, чтобы выявить разницу между выбором сказок для своих детей у американских и российских родителей, а также изучили наиболее популярную детскую литературу в обоих случаях.

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