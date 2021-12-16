В центре Киева разместили надувные танки

В украинской столице около станции метро «Арсенальная» появились надувные танки. Об этом сообщил журналист Виталий Тысячный. Рядом с «техникой» стоит группа людей, они держат плакат с надписью: «Я надул танки, а военные надули меня».

«Ничего такого, просто надувные танки в центре Киева», — написал Тысячный в Facebook.

В комментариях к посту журналиста пользователи соцсети с юмором оценили подобный перфоманс в центре украинской столицы. К примеру, один из комментаторов допустил, что муляж военной техники разместили у метро, чтобы «вражеские дроны» зафиксировали готовность Украины встречать «агрессора» — зачастую так украинские власти характеризуют Россию.

При этом сам Тысячный, отвечая на один из комментариев, не исключил, что надувные танки могут быть частью какого-то митинга. Однако пока настоящая причина появления «техники» у метро все еще остается неясной.

Ранее сообщалось, что на Украине предупредили об угрозе третьей мировой войны.