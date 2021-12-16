В Совфеде объяснили инициативу установить единый срок полномочий мэров

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Клишас: единый срок полномочий мэров выстроит систему публичной власти на всех уровнях

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Введение единого срока полномочий мэров поможет выстроить систему публичной власти на всех уровнях управления. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РБК.

По его словам, в проекте закона о публичной власти не появилась норма касательно полномочий мэров, поскольку «предмет регулирования этого закона — местное самоуправление».

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был внесен в Государственную думу в четверг, 16 декабря. В документе предлагается установить единый пятилетний срок полномочий глав муниципальных образований. Также законопроект закрепляет непосредственные полномочия органов самоуправления на местах, которые сейчас перекликаются с полномочиями органов государственной власти региона.

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