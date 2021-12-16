В Совфеде объяснили инициативу установить единый срок полномочий мэров

Введение единого срока полномочий мэров поможет выстроить систему публичной власти на всех уровнях управления. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РБК.

По его словам, в проекте закона о публичной власти не появилась норма касательно полномочий мэров, поскольку «предмет регулирования этого закона — местное самоуправление».

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был внесен в Государственную думу в четверг, 16 декабря. В документе предлагается установить единый пятилетний срок полномочий глав муниципальных образований. Также законопроект закрепляет непосредственные полномочия органов самоуправления на местах, которые сейчас перекликаются с полномочиями органов государственной власти региона.