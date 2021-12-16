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Захарова рассказала о шагах России к диалогу с США

Захарова: несмотря на разногласия, Россия готова к конструктивному диалогу с США

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РИА «Новости»

Несмотря на принципиальные разногласия, Россия готова к конструктивной работе с Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Захарова напомнила, что на встрече замминистра МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид российская сторона передала предложения по гарантиям безопасности.

Она также отметила, что эти предложения станут началом важного диалога между странами. Представитель МИДа подчеркнула, что Россия готова к предметной работе по ключевым вопросам, волнующим как народы России и США, так и весь мир.

По словам Захаровой, «это не риторика или попытка доказать правоту или их неправоту» России, а «конкретная работа» по ключевым вопросам, которые волнуют всю международную общественность.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия намерена открыто обсуждать свои предложения американской стороне по гарантиям безопасности. В российском МИДе указали, что в ходе прошедших в Москве переговоров Рябкова и Донфрид состоялось обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе.

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