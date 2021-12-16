В Нидерландах королевская семья угодила в скандал из-за дня рождения принцессы

В Нидерландах вспыхнул скандал на фоне празднования королевской семьей 18-летия принцессы Амалии, будущей королевы государства, пишет The Guardian. По данным издания, день рождения старшей дочери короля Виллема Александра и королевы Максимы прошел с нарушениями норм, принятых для борьбы с распространением COVID-19.

Дело в том, что на праздник королевская семья пригласила более 20 человек, хотя в настоящее время в Нидерландах действует ограничение, которое запрещает жителям королевства принимать у себя дома свыше четырех человек.

Как заявил премьер-министр страны Марк Рютте, король уже выразил сожаление из-за организации праздника, отметив, что это все же было «плохой идеей». Однако в королевской семье отдельно указали, что празднование проходило на открытом воздухе, все присутствующие соблюдали социальную дистанцию, были привиты от коронавируса и также сделали ПЦР-тесты.

При этом само мероприятие состоялось на фоне введения новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса в королевстве. В частности, власти решили досрочно отправить учащихся в начальных школах на рождественские каникулы.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах разрешили монархам вступать в однополые браки.