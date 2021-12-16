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В США предложили объявить Россию «спонсором терроризма»

Сенаторы США предложили закрепить за Россией статус «государства-спонсора терроризма»

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J. Scott Applewhite/AP

Сенаторы США предложили предоставить в предстоящем году военную помощь Украине в размере $450 млн и закрепить за Россией статус «государства-спонсора терроризма.» Соответствующая информация приведена на сайте комитета сената по международным отношениям.

«Поскольку Украина сталкивается с очередным наращиванием российских войск у своих границ и угрозой вторжения в середине января, Соединенные Штаты должны сделать все возможное прямо сейчас, чтобы сдержать Россию и обеспечить Украину поставками и поддержкой, в которых она нуждается, чтобы защитить себя», — приводятся в заявлении слова сенатора Джима Риша.

По словам сенаторов, администрации президента США для сдерживания России необходимо в кратчайшие сроки ввести санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», предоставить помощь и укрепить двустороннее оборонительное сотрудничество с Украиной.

«Законопроект... утверждает $450 млн иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма», — говорится в релизе.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью греческому телеканалу ANT1, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины.

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Отношения России и США
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